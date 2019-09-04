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4 вересня • оновлено в 22:41
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/ Розслідування

Вів поставки в Росію: СБУ запідозрила український авіазавод у державній зраді

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Служба безпеки України почала досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії і державної зради на підприємстві "Мотор Січ".

Про це з посиланням на пресслужбу відомства повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, згідно з даними СБУ, розслідування стосується ймовірного постачання продукції заводу представникам Росії.

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СБУ запідозрила "Мотор Січ" у державній зраді

СБУ запідозрила "Мотор Січ" у державній зраді

depo.ua

"Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 14, статтею 113 та частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії дій, спрямованих на руйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об'єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом поставки продукціі військового призначення та подвійного використання", – розповіли в спецслужбі.

Інші деталі СБУ розкривати відмовилася, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу про неприпустимість розголошення даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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Служба безпеки України "Мотор Січ"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин! Авиазавод изменил Украине! Всем Коллективом! А в Обозе одни иди от ы!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
богуслаев директор и был предателем просто сбу и опг порошенко его крышуют
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это по этому его хотят продать?)и оставить страну без уникального завода и двигателей аналогов каким нет?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, А зачем он вам? Раньше поставляли движки России, завод процветал. Сейчас Россия уже сама разработала собственные движки, России он по большому счету не особо уже нужен.
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