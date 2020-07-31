Кравчук на чолі ТКГ – це символічно, – Стефанішина

Призначення першого президента України Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи в Мінську є символічним.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. "Як мінімум, це символічно, що людина з таким бекграундом призначена в ТКГ", – зауважила вона.

Топ-чиновниця зізналася, що їй не доводилося особисто працювати з Кравчуком, але вона "безмежно поважає" його як мудрого лідера країни.

На думку Стефанішиної, перший президент – людина, яка в своїх рішеннях керується, перш за все, національними інтересами країни, має досвід відновлення держави з нуля і продемонстрував, що готовий брати на себе відповідальність.

"Тому впевнена, що це дуже гарне рішення", – резюмувала вона.

Повну версію інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, 28 липня другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі. 30 липня стало відомо про те, що Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронньої контактній групі по Донбасу.