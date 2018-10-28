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''Віце-прем'єра'' Криму запідозрили в роботі на Україну: в чому справа

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Окупанти запідозрили новопризначеного "віце-прем'єра" анексованого Криму Ірину Ківіко в роботі на Україну.

Про це повідомляє блогер із ніком "RoksolanaToday&Крым" на своїй сторінці у Twitter. "Кажуть, нова кримська віце-прем'єрка агент хунти. Або навпаки - братик-козачок засланий", - написала блогер.

Так, у мережі з'явилася інформація про те, що рідний брат Ківіко живе в Україні й до того ж нібито працює в Адміністрації президента.

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Ірина Ківіко

Ірина Ківіко

''Віце-прем'єра'' Криму запідозрили в роботі на Україну: в чому справа

twitter.com/KrimRt

Відзначимо, раніше жінка займала посаду "міністра фінансів". Серед окупаційної російської "влади" вона працює з 2014 року.

Як писав OBOZREVATEL, недавно президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним цинічно збрехав, коли назвав Севастополь "юридично частиною РФ".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Росія
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