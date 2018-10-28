''Віце-прем'єра'' Криму запідозрили в роботі на Україну: в чому справа

Окупанти запідозрили новопризначеного "віце-прем'єра" анексованого Криму Ірину Ківіко в роботі на Україну.
Про це повідомляє блогер із ніком "RoksolanaToday&Крым" на своїй сторінці у Twitter. "Кажуть, нова кримська віце-прем'єрка агент хунти. Або навпаки - братик-козачок засланий", - написала блогер.
Так, у мережі з'явилася інформація про те, що рідний брат Ківіко живе в Україні й до того ж нібито працює в Адміністрації президента.
Ірина Ківіко
twitter.com/KrimRt
Відзначимо, раніше жінка займала посаду "міністра фінансів". Серед окупаційної російської "влади" вона працює з 2014 року.
Кажуть, нова кримська віце прем'єрка агент хунти- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.
Або навпаки-братик козачок засланий
Придивіться, що тут і як pic.twitter.com/g5bQtoKeoT
Як писав OBOZREVATEL, недавно президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним цинічно збрехав, коли назвав Севастополь "юридично частиною РФ".
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".