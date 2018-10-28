''Віце-прем'єра'' Криму запідозрили в роботі на Україну: в чому справа

Окупанти запідозрили новопризначеного "віце-прем'єра" анексованого Криму Ірину Ківіко в роботі на Україну.

Про це повідомляє блогер із ніком "RoksolanaToday&Крым" на своїй сторінці у Twitter. "Кажуть, нова кримська віце-прем'єрка агент хунти. Або навпаки - братик-козачок засланий", - написала блогер.

Так, у мережі з'явилася інформація про те, що рідний брат Ківіко живе в Україні й до того ж нібито працює в Адміністрації президента.

Ірина Ківіко

twitter.com/KrimRt

Відзначимо, раніше жінка займала посаду "міністра фінансів". Серед окупаційної російської "влади" вона працює з 2014 року.

Кажуть, нова кримська віце прем'єрка агент хунти

Або навпаки-братик козачок засланий

Придивіться, що тут і як pic.twitter.com/g5bQtoKeoT - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, недавно президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним цинічно збрехав, коли назвав Севастополь "юридично частиною РФ".