"Витратний матеріал": у Росії напророкували долю лідерів "Л/ДНР"

Росії варто було би видати міжнародним організаціям лідерів терористичних "Л/ДНР" і звалити на них усю провину за знищення малайзійського Boeing у небі над Донбасом в 2014 році.

Таку заяву зробив російський публіцист Олександр Невзоров в ефірі радіо "Ехо Москви".

"Я просто хочу пояснити, що треба було зробити, звичайно. У цьому випадку треба було швиденько знайти крайніх і повісити на них всю відповідальність за злочин, тому що все можна завжди пояснити чиєюсь дурною самодіяльністю. Тим паче, що захопили Донбас кримінальники - це все одно витратний матеріал, від якого все одно рано чи пізно доведеться позбавлятися. і зараз з'явилася можливість позбутися від них красиво і з дуже великою користю", - стверджує він.

На його думку, Росія могла би здати лідерів бойовиків, звинувативши їх у знищенні літака. Однак, підкреслив Невзоров, Кремль не настільки гнучкий.

"Ось якщо в Амстердам, де проходить розслідування, прийдуть посилочки з Гіркіним, Захарченком, то у Кремля все-таки з'являється хоч якийсь шанс вийти сухим з ​​води. Але Кремль, ми знаємо, пекельно не гнучкий і продовжить упиратися рогом", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія заборонила з 1 червня жителям окупованого Донбасу в'їзд на свою територію через проведення Чемпіонату світу з футболу, який пройде з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах.