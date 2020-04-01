До 24 мільйонів: Венедіктова розповіла, хто заплатить за підйом затонулого танкера Delfi

Витрати на підйом затонулого біля Одеси танкера Delfi і ліквідацію наслідків забруднення моря будуть компенсовані судновласником.

На підйом судна знадобиться від 18 до 24 мільйонів гривень, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка взяла цю справу під особистий контроль, передає прес-служба відомства.

Вона уточнила, що власник судна досі не вжив заходів для підйому танкера, на що йому було дано термін до 31 березня.

"Мною взято цю справу на особистий контроль. Ми будемо вживати заходів щодо забезпечення судновласником компенсації витрат на підняття і видалення суду, і задіємо всі законні механізми, щоб усунути наслідки аварії і забруднення моря за його рахунок. Прокуратура докладе всіх зусиль, щоб не допустити необґрунтованих витрат з державного бюджету на ці цілі, оскільки орієнтовна ціна підйому занадто висока – від 18 до 24 мільйонів гривень", – заявила Венедиктова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеська облдержадміністрація встановила для судновласника граничний термін евакуації (до 31 березня) танкера Delfi, затонулого на пляжі в Одесі 22 листопада 2019 року.

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