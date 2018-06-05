"Витіснити Росію": з'ясувалися плани України на зброю

Україна планує витіснити Росію з деяких ринків зброї.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив глава "Укроборонпрому" Павло Букін. За його словами, є ринки, де Росія мала велику перевагу, але через санкції робота з нею ускладнена.

"Ми плануємо укладати договори із заміщення продукції РФ. Є ринки, де Росія мала велику перевагу, але через санкції робота з нею ускладнена. І ці процеси грають нам на руку", - зазначив Букін.

Він підкреслив, що, наприклад, український "Скіф" цілком може замінити російський "Корнет".

"Є й інші розробки. Ми проводимо відповідний маркетинговий аналіз. На основі маркетингової сітки, яка є у уповноважених спецекспортерів, робимо пропозицію і ведемо переговори. Інтеграція нашої продукції в оборонний іноземний комплекс - це завжди діалог. Потрібно показати не тільки цінові переваги, а й тактико-технічні, проводити живі демонстрації. Ми про це не говорили, але на Близькому Сході вже проведено кілька таких презентацій. В тому числі і продукції КБ "Луч", - підсумував Букін.

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