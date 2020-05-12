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12 травня • оновлено в 20:13
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Витік даних з програми "Дія": міністр заявив про атаку

1.6т
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Додаток "Дія", злам якого нібито призвів до витоку персональних даних, насправді є лише каналом для передачі даних.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров. "У "Дії" немає бази даних, "Дія" не володіє жодною інформацією. Вона передає дані з реєстрів МВС. По суті, це просто канал передачі, і цей канал зашифрований. Сьогоднішні вкиди – це атака на міністерство, початок боротьби з тим, що ми робимо", – заявив він.

Як пояснив міністр, проблема полягає в тому, що в даний час існує близько 350 реєстрів, і жоден з них не є "логованим" – не відслідковує дії того чи іншого користувача.

"Є людський фактор. Щоб його прибрати, потрібно робити нові реєстри, щоб відстежувати, що людина змінює, коли вона заходить. Людського фактору ми не можемо виключати. Але всі дані, які були злиті, були зроблені ще до цього. Це стара історія, якій кілька років. Навіть є кримінальне провадження, СБУ вже когось знаходила і працювала", – повідомив чиновник.

Він припустив, що атака на "Дію" пов'язана з діями міністерства. "Ми зупиняємо закупівлі на мільярди, на яких люди заробляли ще з 2010-х років. Тому це нормальна ситуація", – сказав Федоров.

Витік даних з програми "Дія": міністр заявив про атаку

Витік даних з програми "Дія": міністр заявив про атаку

"Це системна проблема, і вона вирішиться тільки тоді, коли наше міністерство збере всі реєстри в одному місці, зробить повний аудит, допише, чого бракує для безпеки". За його оцінками, на це може знадобитися 1,5-2 роки.

Як писав OBOZREVATEL, в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витік персональних даних громадян. Виявилося, що в Telegram запрацював бот, який пропонує продати дані – паспорти і водійські права з фото.

Раніше Михайло Федоров анонсував боротьбу з "мільярдною корупцією" шляхом створення сучасних державних реєстрів. Зокрема, до перевірки базових реєстрів залучена СБУ і Держспецзв'язку.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
інформаційні атаки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Підсумки
Особа
Михайло Федоров
Місце
Україна
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