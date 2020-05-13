Витік даних українців у мережу: підозрюють посадовців МВС та ДМС
У Держбюро розслідувань заявили, що до витоку інформації, яка містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних Telegram-каналів, можуть бути причетні посадовці.
Зокрема, співробітники Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби. Про це інформує пресслужба ДБР.
Зазначається, що відомство вже розпочало досудове розслідування за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів.
"А також за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що завдало значної шкоди, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витік персональних даних громадян.
З'ясувалося, що в Telegram запрацював бот, який пропонує продати дані, – паспорти та водійські права з фото.
Пізніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що додаток "Дія" насправді є лише каналом для передавання інформації й у нього немає бази даних.
Тим часом Національна поліція України 12 травня почала розслідування масштабного витоку даних громадян, які пропонував продати анонімний Telegram-канал.
Витік персональних даних українців у мережу відбувся не через недосконалість додатку "Дія", а через незахищеність старих баз даних, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.