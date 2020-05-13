Витік даних українців у мережу: підозрюють посадовців МВС та ДМС

У Держбюро розслідувань заявили, що до витоку інформації, яка містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних Telegram-каналів, можуть бути причетні посадовці.

Зокрема, співробітники Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби. Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що відомство вже розпочало досудове розслідування за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

"А також за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що завдало значної шкоди, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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