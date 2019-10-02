Будь які швидкі вибори на окупованому Донбасі та без контролю ЗСУ над кордоном - це вибори без вибору!
Коли до вашої голови приставлений російський автомат - ви проголосуєте за будь що. Як і порахуєте голоси за будь кого.
Та і за кого можуть ніби проголосувати люди, які останні 5 років були в інформаційному вакуумі та під впливом жорсткої російської пропаганди?
Після звільнення та деокупації Донбасу та до перших виборів повинно пройти мінімум 5 років. Для освітньої деркупаціі, для гуманітарної, для налагодження зв’язків, для можливості українським громадським організаціям та партіям працювати там, для налагодження інформаційної складової... Та багато чого іншого.
Швидкі вибори на Донбасі - це легітимізація окупаційного корпусу Російської Федерації.
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