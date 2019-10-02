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2 жовтня • оновлено в 13:59
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Віталій Овчаренко
Віталій Овчаренко
Екс-боєць батальйону "Артемівськ", донеччанин Всі статті автора

Російський автомат - до вашої голови. Ось що це!

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Будь які швидкі вибори на окупованому Донбасі та без контролю ЗСУ над кордоном - це вибори без вибору!

Коли до вашої голови приставлений російський автомат - ви проголосуєте за будь що. Як і порахуєте голоси за будь кого.

Російський автомат - до вашої голови. Ось що це!

Та і за кого можуть ніби проголосувати люди, які останні 5 років були в інформаційному вакуумі та під впливом жорсткої російської пропаганди?

Після звільнення та деокупації Донбасу та до перших виборів повинно пройти мінімум 5 років. Для освітньої деркупаціі, для гуманітарної, для налагодження зв’язків, для можливості українським громадським організаціям та партіям працювати там, для налагодження інформаційної складової... Та багато чого іншого.

Швидкі вибори на Донбасі - це легітимізація окупаційного корпусу Російської Федерації.

Російський автомат - до вашої голови. Ось що це!
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Автор
Віталій Овчаренко Віталій Овчаренко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Збройні сили України вибори в Україні Росія - країна-агресор війна
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Какое то новое слово появлось- деркупация...ещё бы понять что оно означает.
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