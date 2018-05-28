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"Вистрілив - забув": Порошенко пояснив, як ЗСУ будуть використовувати Javelin

3.4тЧитати новину російською

ЗСУ будуть використовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin, які Україна отримала від США, виключно в оборонних цілях,

Як пояснив президент України Петро Порошенко в Facebook, зброя працює за принципом "вистрілив-забув".

"Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску", - написав він.

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Глава держави підкреслив, що Javelin - це, перш за все, оборонна зброя.

"Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на полігоні ВСУ провели перші стрільби американського протитанкового ракетного комплексу Javelin і українського керованого ПТРК "Стугна". Для перевірки ефективності та точності удару вогонь з Javelin вівся не по макету, а по справжньому танку.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
Javelin
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