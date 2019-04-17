Вистрілив впритул: у Дніпрі керівник спецназу отримав довічне

У Дніпрі керівника одного зі спецпідрозділів поліції засудили до довічного ув'язнення за умисне вбивство, скоєне ним у 2014 році.

Крім цього, його визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та порушенні недоторканності житла, а також низці злочинів проти правоохоронців, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Слідством було встановлено, що обвинувачений хотів продати квартиру, яку ділив зі своєю дружиною та її матір'ю. З цією метою він підмовив своїх підлеглих допомогти переконати родичів не заважати йому.

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У Дніпрі керівник спецназу отримав довічне за вбивство ІА Regnum

Вночі підсудний у супроводі ще чотирьох осіб проник в зазначену квартиру і почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу жінок із погрозами застосування насильства. Далі зловмисник наступив господині ногою на шию, завдав кілька ударів по голові, після чого розламав навпіл її мобільний телефон.

На крики потерпілих про допомогу до під'їзду підійшли двоє перехожих, стали вимагати пред'явити документи, погрожуючи викликати правоохоронців, на що обвинувачений дістав із кишені пістолет і застрелив одного з них.

Відзначається, що під час обшуку у нього вдома також виявили п'ять гранат, якими чоловік погрожував співробітникам поліції, якщо вони наблизяться.

Суд підтримав позицію прокуратури Дніпропетровської області і призначив чоловікові покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Троє співучасників злочину потрапили під дію закону "Про амністію", а ще один був звільнений із випробувальним терміном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд засудив екс-бійця роти "Торнадо" Олександра Пугачова, який розстріляв двох патрульних поліцейських у Дніпрі, до довічного ув'язнення.

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