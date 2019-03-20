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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

Вистрілив у спину і добив прикладом: за що солдат жорстоко розправився з прикордонником на Львівщині

6.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 20 березня у селі Сянки поховають убитого прикордонника Василя Марчишака. У 35-річного старшини залишився крихітний син Роман і дружина Наталія.

Військовослужбовець, який стріляв у прикордонника, досі не може пояснити причину свого вчинку. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Василь, фото 2011 року

Василь, фото 2011 року

Facebook Василя Марчишака

Сам Василь Марчишак із дружиною Наталією жили у службовій квартирі поруч із заставою "Сянки". Буквально три роки тому тут здали новий будинок і їм пощастило отримати в ньому житло.

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На заставі досі не можуть прийти до тями від того, що сталося. Нагадаємо, 18 березня Василь Марчишак повертався з їдальні, де видавав продукти військовим. Коли він проходив повз 20-річного солдата строкової служби, той підняв автомат і вистрілив у спину старшині. А потім почав бити його ногами і прикладом. Відтягнути стрільця змогли тільки військові, які поруч у гаражі ремонтували машину. Василь Марчишак ще був живий, але помер по дорозі в лікарню.

Затриманий солдат

Затриманий солдат

ДБР

Солдат повторює, що не розуміє, як це сталося

Солдат повторює, що не розуміє, як це сталося

Факти

"Люди, які працюють у військовому містечку, кажуть, що солдат весь час повторює, що не розуміє, що з ним сталося і за що він убив прикордонника. Всі, хто знав Василя, дуже переживають через його смерть. Приходив його однокласник, дуже засмучений", розповіла OBOZREVATEL сільський голова Яворова Оксана Чоловін.

Василь родом із цього села, воно розташоване буквально в декількох кілометрах від військового містечка.

"Василя виховувала бабуся. У цей час його батьки працювали на Закарпатті. Батько працював у міліції, а мама була кухарем. Мама його ще жива, батько вже помер. Хлопця бабуся виховала дуже добре. Він відслужив армію, повернувся і ще доглядав свою бабусю, бо вона була старою. І працювати він пішов на заставу, бо недалеко тут було. Так вони разом і жили, поки він не одружився з Наталією, вона теж із сусіднього села Верхнє. Наталія працює у нас у школі вчителькою початкових класів. У школі діти її люблять, про неї лише хороші відгуки", каже Оксана Чоловін.

Василь на фото зліва

Василь на фото зліва

Facebook Василя Марчишака

Судячи з повідомлень на сторінці у соцмережі Василя Марчишака, одружилися вони у 2011 році. У молодої сім'ї кілька років не було дітей. І ось менше місяця тому народився син, назвали його Романом.

"Василь дуже чекав на цю дитину, такий щасливий був. Він взагалі привітний, пожартувати любив. І тут таке щастя — син народився! Як тепер дружина буде сама, не уявляю", — розповіла нам секретар сільради села Сянки Людмила Василечко.

На сторінці Наталії у соцмережі є зворушливі фото її з чоловіком з хрестин сина.

Василь і Наталія багато років чекали на дитину

Василь і Наталія багато років чекали на дитину

Сину загиблого прикордонника близько місяця

Сину загиблого прикордонника близько місяця

За словами знайомих, дружина Наталія дуже важко переживає смерть чоловіка. У соцмережах друзі висловлюють їй співчуття: "Наталочко, тримайся, тобі є заради кого жити, у тебе є ваше спільне янголятко".

Зараз до неї приїхали родичі сестри і брат, які їй допомагають. У Василя також є брат, зараз він у Європі на заробітках.

Солдата, який вбив прикордонника, заарештували на два місяці без права внесення застави. Справу відкрито за ч. 1 ст. 115 "умисне вбивство" КК України. Якщо вина буде доведена, то солдату загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Військовій прокуратурі Західного регіону кажуть, що розслідують одразу кілька версій злочину. Серед них і нестатутні відносини, і проблеми у сім'ї, також заарештованому мають провести психіатричну експертизу. 20-річний житель Львова був призваний в армію у жовтні минулого року.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Місце
Україна
Теги
вбивство прикордонникаСянкиприкордонники
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Язин Михаил
Язин Михаил
Гей разборки. 100 пудов. Один другому изменил с поляком за 50 баксов, из-за этого и конфликт
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Fox Allen
Fox Allen
Язин Михаил, не надо тут всем рассказывать свои влажные сны.
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