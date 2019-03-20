Вистрілив у спину і добив прикладом: за що солдат жорстоко розправився з прикордонником на Львівщині

У четвер, 20 березня у селі Сянки поховають убитого прикордонника Василя Марчишака. У 35-річного старшини залишився крихітний син Роман і дружина Наталія.

Військовослужбовець, який стріляв у прикордонника, досі не може пояснити причину свого вчинку. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Василь, фото 2011 року Facebook Василя Марчишака

Сам Василь Марчишак із дружиною Наталією жили у службовій квартирі поруч із заставою "Сянки". Буквально три роки тому тут здали новий будинок і їм пощастило отримати в ньому житло.

На заставі досі не можуть прийти до тями від того, що сталося. Нагадаємо, 18 березня Василь Марчишак повертався з їдальні, де видавав продукти військовим. Коли він проходив повз 20-річного солдата строкової служби, той підняв автомат і вистрілив у спину старшині. А потім почав бити його ногами і прикладом. Відтягнути стрільця змогли тільки військові, які поруч у гаражі ремонтували машину. Василь Марчишак ще був живий, але помер по дорозі в лікарню.

Затриманий солдат ДБР

Солдат повторює, що не розуміє, як це сталося Факти

"Люди, які працюють у військовому містечку, кажуть, що солдат весь час повторює, що не розуміє, що з ним сталося і за що він убив прикордонника. Всі, хто знав Василя, дуже переживають через його смерть. Приходив його однокласник, дуже засмучений", — розповіла OBOZREVATEL сільський голова Яворова Оксана Чоловін.

Василь родом із цього села, воно розташоване буквально в декількох кілометрах від військового містечка.

"Василя виховувала бабуся. У цей час його батьки працювали на Закарпатті. Батько працював у міліції, а мама була кухарем. Мама його ще жива, батько вже помер. Хлопця бабуся виховала дуже добре. Він відслужив армію, повернувся і ще доглядав свою бабусю, бо вона була старою. І працювати він пішов на заставу, бо недалеко тут було. Так вони разом і жили, поки він не одружився з Наталією, вона теж із сусіднього села Верхнє. Наталія працює у нас у школі вчителькою початкових класів. У школі діти її люблять, про неї лише хороші відгуки", — каже Оксана Чоловін.

Василь на фото зліва Facebook Василя Марчишака

Судячи з повідомлень на сторінці у соцмережі Василя Марчишака, одружилися вони у 2011 році. У молодої сім'ї кілька років не було дітей. І ось менше місяця тому народився син, назвали його Романом.

"Василь дуже чекав на цю дитину, такий щасливий був. Він взагалі привітний, пожартувати любив. І тут таке щастя — син народився! Як тепер дружина буде сама, не уявляю", — розповіла нам секретар сільради села Сянки Людмила Василечко.

На сторінці Наталії у соцмережі є зворушливі фото її з чоловіком з хрестин сина.

Василь і Наталія багато років чекали на дитину

Сину загиблого прикордонника близько місяця

За словами знайомих, дружина Наталія дуже важко переживає смерть чоловіка. У соцмережах друзі висловлюють їй співчуття: "Наталочко, тримайся, тобі є заради кого жити, у тебе є ваше спільне янголятко".

Зараз до неї приїхали родичі — сестри і брат, які їй допомагають. У Василя також є брат, зараз він у Європі на заробітках.

Солдата, який вбив прикордонника, заарештували на два місяці без права внесення застави. Справу відкрито за ч. 1 ст. 115 "умисне вбивство" КК України. Якщо вина буде доведена, то солдату загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Військовій прокуратурі Західного регіону кажуть, що розслідують одразу кілька версій злочину. Серед них і нестатутні відносини, і проблеми у сім'ї, також заарештованому мають провести психіатричну експертизу. 20-річний житель Львова був призваний в армію у жовтні минулого року.

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