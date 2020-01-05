Вистрілив в голову: під Чернівцями чоловік з пістолетом напав на людей

У селі Неполоківці Чернівецької області поліцейські затримали 40-річного місцевого жителя, який за допомогою пістолета травмував двох односельчан.

Як повідомляє поліція Чернівецької області, прибувши на місце події з'ясувалося, що чоловік ударив рукояткою пістолета одного з потерпілих, а іншому вистрілив у голову, завдавши рвану рану.

Спійманий хуліган

Обом потерпілим була надана перша медична допомога, після якої їх відпустили додому. Їхні травми не загрожують здоров’ю.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нападника меч і стартовий пістолет калібру 9 мм з ознаками переробки ймовірно для відстрілу травматичних патронів, а також інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато розслідування за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Любарського перехожі знайшли чоловіка, що лежав на землі без будь-яких ознак життя. На тілі чоловіка було безліч саден, синців, а на обличчі – рани та гематоми.

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