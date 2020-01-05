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5 січня • оновлено в 23:34
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Вистрілив в голову: під Чернівцями чоловік з пістолетом напав на людей

1.7т
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У селі Неполоківці Чернівецької області поліцейські затримали 40-річного місцевого жителя, який за допомогою пістолета травмував двох односельчан.

Як повідомляє поліція Чернівецької області, прибувши на місце події з'ясувалося, що чоловік ударив рукояткою пістолета одного з потерпілих, а іншому вистрілив у голову, завдавши рвану рану.

Спійманий хуліган

Спійманий хуліган

Обом потерпілим була надана перша медична допомога, після якої їх відпустили додому. Їхні травми не загрожують здоров’ю.

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Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нападника меч і стартовий пістолет калібру 9 мм з ознаками переробки ймовірно для відстрілу травматичних патронів, а також інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

Вистрілив в голову: під Чернівцями чоловік з пістолетом напав на людей
Вистрілив в голову: під Чернівцями чоловік з пістолетом напав на людей

За даним фактом розпочато розслідування за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Любарського перехожі знайшли чоловіка, що лежав на землі без будь-яких ознак життя. На тілі чоловіка було безліч саден, синців, а на обличчі – рани та гематоми.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Теги
поліція стрілянина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Ещё один стрелок - "вытиран" ато..
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