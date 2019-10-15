У селі Кремне Лугинського району Житомирської області 15-річний підліток під час гри випадково вистрілив своєму 13-річному товаришу в обличчя з пневматичної гвинтівки, поранивши йому ліве око.

Як написала пресслужба поліції Житомирщини, 13 жовтня надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні неповнолітньої особи.

Виявилося, що зброя належала дядькові хлопця, який скоїв постріл. Внаслідок інциденту потерпілий отримав тяжке поранення лівого ока. Медики провели оперативне втручання та надали необхідну допомогу.

На Житомирщині підліток вистрілив у око своєму товаришу. Ілюстрація

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Гвинтівку вилучили. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік вистрілив у 12-річного школяра. Потерпілий був госпіталізований.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!