Вистрілив у голову братові: на Дніпропетровщині розігралася трагедія з дітьми

У Вільногірську Дніпропетровської області увечері 4 червня в будинку місцевих жителів 15-річний син під час дитячих пустощів пострілом із пістолета, призначеного для стрільби гумовими кулями.

У результаті, він поранив у голову свого восьмирічного брата, який був госпіталізований. Старший брат після цього втік із дому, розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook.

При цьому він повідомив, що тільки за останню добу двоє дітей, 2004 р.н. і 2008 р.н., в Івано-Франківській і Львівській областях потонули.

Хлопчик вистрілив у брата Ілюстрація

У зв'язку з цим у поліції закликали ретельніше следать своїми нащадками.

Як повідомляв, у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав смертельне вогнепальне поранення в голову після пострілу, зробленого поліцейського.

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