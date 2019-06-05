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Вистрілив у голову братові: на Дніпропетровщині розігралася трагедія з дітьми

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У Вільногірську Дніпропетровської області увечері 4 червня в будинку місцевих жителів 15-річний син під час дитячих пустощів пострілом із пістолета, призначеного для стрільби гумовими кулями.

У результаті, він поранив у голову свого восьмирічного брата, який був госпіталізований. Старший брат після цього втік із дому, розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook.

При цьому він повідомив, що тільки за останню добу двоє дітей, 2004 р.н. і 2008 р.н., в Івано-Франківській і Львівській областях потонули.

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Хлопчик вистрілив у брата

Хлопчик вистрілив у брата

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У зв'язку з цим у поліції закликали ретельніше следать своїми нащадками.

Як повідомляв, у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав смертельне вогнепальне поранення в голову після пострілу, зробленого поліцейського.

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Місце
УкраїнаДніпро
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К Денис
К Денис
"В связи с этим в полиции призвали более тщательно следаить своими отпрысками." нда... Дети - отпрыски, Роды-опорос или почкование... Хохлоляди... На вашем месте линчевал бы и того кто брякнул, и того кто опубликовал
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