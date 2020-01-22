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22 січня • оновлено в 11:58
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Вистрелив 12 разів! З'явилося відео замаху на власника ресторану в Запоріжжі

1.9т
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У мережі з'явилося відео замаху на життя власника ресторану "Венеція" в Запоріжжі Михайла Гирю.

Так, кадри показали в Telegram-каналі "Це Запоріжжя". Зазначається, що клієнт, з яким напередодні поскандалив господар закладу, зробив 12 пострілів із рушниці.

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Клієнт вистрелив у власника ресторану 12 разів

Клієнт вистрелив у власника ресторану 12 разів

Скриншот із відео

Крім власника ресторану, в ногу був поранений його родич. Стрільцеві загрожує від 10 років в'язниці до довічного. Зараз його розшукує поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі трапилася страшна трагедія. П'ятеро дітей з однієї сім'ї умить стали сиротами. Усе через батька-алкоголіка, а також матір, яка порізала молодшого сина ножем.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Запоріжжя
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