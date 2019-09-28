Вистрибували з вікон: з'явилися страшні деталі пожежі на заводі в Сумах

Під час пожежі, яка розгорілася на заводі "Гуала Кложерс Україна" в Сумах, люди, рятуючись, вистрибували з вікон цеху.

Як повідомляє ТСН, за словами очевидців, чорний густий дим було видно за кілька кілометрів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як граната вибухнула, потім почав дим іти і горіло все. Там дим був такий чорний, що нічого не видно було. Поїхали чотири пожежні і "швидкі" шість штук", – розповіли вони.

Пожежа на заводі в Сумах ТСН

Повідомляється, що на територію заводу журналістів не пускають, а всі працівники були виведені з виробничих приміщень.

"Там працюють пожежники й опергрупа, вони заборонили туди наближатися, щоб з'ясувати всі ці подробиці", – розповів керівник охорони підприємства Олександр Курило.

Що саме вибухнуло, точно не встановлено, але неофіційно передбачається, що обладнання для виробництва кришок.

"Це верстат напилення металізації, напилення на ковпачок металу. Мабуть, щось із викидами, щось десь спалахнуло", – припустив він.

Працівники підприємства між собою говорили, що під час вибуху в цеху проводили перевірку якісь контролюючі служби, але правоохоронці не підтвердили цю інформацію. У свою чергу, офіційну інформацію озвучила прессекретарка ГУ НП в Сумській області Ельвіра Біганова.

"В одному з цехів, де працювала зміна, трапився вибух. На той час там перебувало 19 осіб, 10 з яких отримали тілесні ушкодження", – сказала вона.

Як розповіли потерпілі вже перебуваючи в лікарні, пожежа почалася одразу після вибуху. Вони почали задихатися від їдкого диму, розбивали вікна і вистрибували назовні.

"Одразу, як вони сказали, загорілася пластмаса, бланкопан, яким ці всі стіни облаштовані. Тому вони шукали шляхи відходу, вибивали вікно", – пояснила заступник головного лікаря Сумської обласної лікарні Олена Азарова.

Повідомляється, що двох із 10 постраждалих людей медики вже відпустили додому. Решта з опіками і порізами залишаються в лікарні. Найбільш важкий стан у трьох людей, які перебували біля труби, що розірвалася.

Пожежа на заводі в Сумах LB.ua

"За їхніми розповідями, якась труба, по якій ідуть продукти виробничого процесу. Опіки обличчя, голови, тулуба, рук, ніг, плюс вони надихалися цими продуктами горіння. 40-45% і найважчий – там ще більший відсоток, зараз там займаються опікові хірурги", – повідомила Азарова.

Уточнюється, що підприємство обіцяє оплатити лікування, при цьому поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки. Стаття передбачає від 2 до 10 років ув'язнення.

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