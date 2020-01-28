Головна Новини
28 січня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

570
Читати матеріал російською

Жоден український воїн не загинув в результаті бойових дій, які розгорнулися на Донбасі 27 січня. При цьому ворог відкривав вогонь в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Новини
У "ДНР" кинули пораненого найманця: диверсанта взяли в полон українські розвідники

Шість обстрілів по наших позиціях були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • два рази поруч з Новотроїцьким – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 хв, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Тарамчук – з станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Чотири ворожих обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Майорського – з гранатометів різних систем;

  • в районі Кіндрашівки Нової – з 82-мм міномета;

  • поруч з Південним – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Новотошківське – з 120-мм міномета – 5 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували зухвалу провокацію на Донбасі. Терористи сиімітіровалі порушення розведення сил і засобів українською стороною.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
27
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги