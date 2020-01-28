Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не загинув в результаті бойових дій, які розгорнулися на Донбасі 27 січня. При цьому ворог відкривав вогонь в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Шість обстрілів по наших позиціях були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

недалеко від населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази поруч з Новотроїцьким – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 хв, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Тарамчук – з станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Чотири ворожих обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Майорського – з гранатометів різних систем;

в районі Кіндрашівки Нової – з 82-мм міномета;

поруч з Південним – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотошківське – з 120-мм міномета – 5 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували зухвалу провокацію на Донбасі. Терористи сиімітіровалі порушення розведення сил і засобів українською стороною.

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