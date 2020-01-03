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3 січня • оновлено в 07:43
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Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

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Жоден український воїн не постраждав в результаті ворожих обстрілів "Л/ДНР" на Донбасі у четвер, 2 січня.

Про це повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

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2 обстріли наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

2 обстріли противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Оріховим – з підствольного гранатомета;

  • в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв ( "Гудвін"). Сталося це в районі Золотого на Луганщині.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Ща якуты подтянутся и посмотрим, как укровойско будет "выстаивать" )))))))))
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