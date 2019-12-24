Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не постраждав і не був убитий під час бойових дій на Донбасі, які розв'язалися 23 грудня.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч із Лебединським – з гранатометів різних систем;
неподалік від Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
біля Василівки – зі стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Широкиного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч із Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі. В результаті був убитий український воїн.
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