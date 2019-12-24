Головна Новини
24 грудня • оновлено в 08:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

1.5т
Читати матеріал російською

Жоден український воїн не постраждав і не був убитий під час бойових дій на Донбасі, які розв'язалися 23 грудня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Новини
Жили в металевих контейнерах: секретний бункер "ДНР" потрапив на відео

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поруч із Лебединським – з гранатометів різних систем;

  • неподалік від Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • біля Василівки – зі стрілецької зброї;

  • двічі в районі населеного пункту Широкиного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч із Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі. В результаті був убитий український воїн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Выстояли - потому что никуда не лезли!......................................... Ежедневный отчет № 303/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 23 декабря 2019 года. Краткое изложение. В период с вечера 20 по вечер 21 декабря СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В период с вечера 21 по вечер 22 декабря Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущими сутками. СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Петровского, Золотого и Станицы Луганской. Наблюдатели фиксировали длинные очереди гражданских лиц на блокпостах вдоль линии соприкосновения. Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия обеспечению возможности бурения водозаборных скважин вблизи Паньковки, а также продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в районе насосной станции вблизи Василевки и содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции. Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований вблизи Верхнешироковского на юге Донецкой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
С 2017 года в обход Украины ежесуточно ходит 61 пара пассажирских поездов, примерно треть из них — без остановок на новом участке дороги Журавка — Миллерово, а также 30 пар грузовых поездов. Кто может прикинуть какие деньги потеряла Украина за транзит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги