Вистояли! "Л/ДНР" розв'язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас

У понеділок, 14 жовтня, терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому втрат в рядах захисників України немає, сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції Об'єднаних сил обстріляли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи обстріляли позиції ОС неподалік Хутори Вільного у напрямку Золотого-5.

Зеленський на Донбасі офіс президента

Зеленський на Донбасі офіс президента

Зеленський на Донбасі офіс президента

Зеленський на Донбасі офіс президента

Зеленський на Донбасі офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна поставила ультиматум Росії по Донбасу, заявивши, що робить останній шанс врегулювати конфлікт за допомогою "Мінська", інакше перейде до "плану Б".

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