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14 жовтня • оновлено в 21:11
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/ Розслідування

Вистояли! "Л/ДНР" розв'язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас

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У понеділок, 14 жовтня, терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому втрат в рядах захисників України немає, сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

У день візиту президента України Володимира Зеленського на передову окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції Об'єднаних сил обстріляли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного, Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи обстріляли позиції ОС неподалік Хутори Вільного у напрямку Золотого-5.

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

офіс президента

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

офіс президента

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

офіс президента

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

офіс президента

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна поставила ультиматум Росії по Донбасу, заявивши, що робить останній шанс врегулювати конфлікт за допомогою "Мінська", інакше перейде до "плану Б".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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0
Дудко Олег
Дудко Олег
Сходящимися ударами двух армий в направлении северо-юг, после нанесения ядерных ударов, ДНР пошли в наступление, но ВСУ выстояли, только двое обосравшихся.
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2
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Дудко Олег, и эти двое - все ты: ты сам и который в твоем зеркале
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