"Висмикнули без одягу!" З Криму до Росії силою вивезли українського активіста

Засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, етапований з окупованого півострова, знаходиться в російському Ярославлі.

Про це в Facebook повідомила російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва. Вона зазначила, що кримчанина перевозили по декількох містах.

"Загубився в пересиланнях Володимир Балух, раптово видьорнутий без теплого одягу з колонії в Керчі, знайшовся завдяки зусиллям великої кількості людей в різних містах Росії. Знайшовся він сьогодні вночі в Ярославлі. До цього Балух був у Воронежі, але там його виявити не вдалося, а ще до цього – в Краснодарі. Сьогодні (13 березня) в 16-30 його вивезли з Ярославля, ймовірно, до Твері", – розповіла вона.

Вона зазначила, що люди з благодійного фонду "Руси сидящей" встигли передати Балуху трохи продуктів, а навколишні зеки – теплі черевики.

"Відстань від Ярославля до Твері - 300 км, залишається сподіватися, що на цій ділянці не буде ніяких вигинів ні в дорозі, ні в долі Вови", – додала Івлєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники ФСБ в окупованому Криму вранці 8 грудня 2016 року прийшли в будинок українського активіста Володимира Балуха і його матері. Після чотиригодинного обшуку активіста затримали.

У липні 2018 року суд засудив українського активіста до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень).

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