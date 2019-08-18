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"Вислужитися перед вами!" Затриманий власник згорілого в Одесі готелю звернувся до Зеленського

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Власник одеського готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний натякнув, що в смертельній пожежі винна охоронна фірма.

Як передає "Думська", Чорний після свого затримання написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому запевнив, що пожежна автоматика все-таки послала сигнал про спалах на пульт охоронної фірми, але звідти він рятувальникам чомусь не надійшов.

За словами Чорного, у нього укладено договір з охоронною фірмою "Карабінер", до пульта якої була підключена протипожежна система. Він стверджує, що щомісяця оплачував послуги фірми і вчасно перевіряв справність системи. Незважаючи на все це, пожежники виїхали тільки після дзвінка працівників готелю.

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"Компанія не викликала пожежників. Коли поліцейські намагалися оглянути пульт "Карабінера", їх не пустили", - написав Чорний.

Також бізнесмен заявив, що його затримання пов'язане виключно із заявою Зеленського про те, що відповідальність лежить на власнику "Токіо Стар".

"Після двох діб без сну і доби без води слідчий намагався витрусити з мене хоч щось без звинувачення. Тому що у нього не було нічого, крім вашого поста і бажання вислужитися перед вами", - написав він Зеленському.

Лист Чорного Зеленському

Лист Чорного Зеленському

dumskaya.net

Чорний звернувся до Зеленському

Чорний звернувся до Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розтину 9 жертв пожежі у поліції залишилося дві версії трагедії в одеському готелі в ніч на 17 серпня - порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

Вадим Чорний був затриманий протягом доби, його підозрюють в порушенні вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей (ч.2 ст.270 КК). Бізнесмен заявив, що готовий понесли відповідальність.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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