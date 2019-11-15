"Виски, крики й дитячий плач": з'явилися нові подробиці моторошного вбивства 5-річної дівчинки в Криму

Вітчим раніше зниклої в окупованому Росією Криму п'ятирічної Даші Пилипенко, яку він убив і закопав неподалік від будинку, постійно бив її.

Крім цього, він усіляко знущався над маленькою. Про це розповіли сусіди сім'ї, повідомляють "Вести Крым".

Вони зазначили, що Даша – не рідна донька Олександра Пилипенка, два роки тому родина переїхала да села Кропоткіне Роздольнеського району Криму з російського Іваново. Відтоді з їхнього будинку почали постійно лунати крики, лайка і дитячий плач.

Даша Пилипенко з батьками Комсомольська правда

Також сусідам повідомили, що до них дівчинка часто приходила шукати захисту.

"Вона прибігала вся в синцях – на руках, ногах. Я запитую: "Дашо, що з тобою?" А вона: "Тато бив, тато щипав". Також говорила, що він завжди її прив'язував і замикав у будинку", – розповіла одна із сусідок.

Зазначимо, що на жорстоке вбивство п'ятирічної дівчинки в Криму бурхливо відреагували в соцмережах.

Даша Пилипенко Комсомольська правда

"Б'є, значить, любить! Росіяни споконвічні скріпи! Домашнє насильство від Бога! Послухайте – це "русскій мір" у Криму!" – прокоментувала відео з розповідями сусідів сім'ї вбитої дівчинки блогерка RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

Крім цього, вона підкреслила той факт, що подібні злочини почастішали на півострові після окупації Росією.

"Велика частина жорстоких, диких злочинів скоюються понаїхами до Криму. Це наслідок заміни кримчан племенами дикої орди. Свідомої політики окупанта. Це про вбивство дівчинки в Роздольненському р-ні. Понаїхи з Іваново. Матуся на заробітки до Китаю чухнула. Дитя чужому козлу кинула", – додала блогерка.

Скриншот twitter.com/KrimRt

Скриншот twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В анексованому Криму в селі Кропоткіне Раздольнеского району зникла п'ятирічна Даша Пилипенко. Про це стало відомо 13 листопада. До пошуків залучили майже 300 волонтерів і вертоліт.

Пізніше в поліції повідомили, що зниклу дівчинку знайшли мертвою. До смерті дитини причетний вітчим дівчинки. Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві.

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