Вісім трупів у двох ДТП: топ аварій в Україні за тиждень

В Україні триває низка масових дорожньо-транспортних пригод. Про наймасштабніші аварії, що трапилися у країні протягом минулого тижня, 12-18 березня, "Обозреватель" і розповість у цій публікації.

Кривава ДТП, у якій загинули чотири людини, сталася у неділю на трасі Київ - Овруч, біля села Феневичі Київської області. Автомобіль BMW литовської реєстрації на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся із вантажівкою ЗІЛ.

Як повідомили "Обозревателю" у прес-службі ГУ НП Київської області, в аварії загинули четверо чоловіків у віці 25-27 років (водій та пасажири BMW).

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Ще одна кривава аварія, жертвами якої стали чотири людини, сталася на трасі в Чернівецькій області, біля села Новий Киселів. 58-річна жінка-водій легкового автомобіля KIA почала розвертатися посеред проїжджої частини, коли в автомобіль на повному ходу врізалася вантажівка MAN, яка рухалася у попутному напрямку.

На відео, знятому камерою зовнішнього спостереження, видно, як легковик після зіткнення відлетів на узбіччя дороги. У поліції повідомили, що всі загиблі в ДТП - жінки у віці 58-70 років.

На відео - ділянка траси, на якій сталась ДТП

У Чернігівській області, між селами Гужівка та Іржавець, зіткнулися вантажівка Hyundai і мікроавтобус Volkswagen T5. У результаті удару, 52-річний водій буса був затиснутий в кабіні і для його звільнення були залучені рятувальники. Чоловіка доставили в лікарню, де він помер від отриманих в аварії травм.

Цинічна ДТП сталася у темний час доби біля міста Дніпро. Невідомий водій насмерть збив пішохода, а сам зник з місця події. Поліція займається пошуками втікача.

Пізніше дружина загиблого повідомила журналістам, що чоловік працював на СТО і повертався додому.

У Миколаївській області, на трасі Дніпро - Миколаїв, автомобіль ВАЗ-2109 злетів у кювет і врізався у дерево. Двоє 23-річних пасажирів у результаті отримали травми, для одного з них аварія закінчилося загибеллю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Ведеться слідство.

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