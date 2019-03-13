Вісім дірок в голові, зламані руки і ноги: під Кривим Рогом жорстоко познущалися над будівельниками

Під Кривим Рогом жорстоко побили двох будівельників. Обидва тепер в лікарні з відкритими переломами рук і ніг. У одного з них травми щелепи і черепно-мозкова травма.

Рідні постраждалих, Олександра Рязанова і Віктора Бортуаля, кажуть, що замовником побиття може бути чоловік, якому вони раніше будували будинок. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Конфлікт з замовником

"Років зо три тому чоловік і його напарник побудували цій людині будинок. За роботу він розплатився, ніяких претензій не висував. Однак через півроку він заявив, що робота йому не подобається. І почався пресинг по переробкам. Конфлікту не хотілося, хоча всі розуміли, що це робиться спеціально. Всі претензії були виправлені за наш рахунок – матеріали, робота. Сума склала 110 тис грн. Причому якби він сказав, що щось лопнуло або зламалося. А то просто не подобається і все", – розповіла нам дружина потерпілого Олександра Рязанова – Юлія Бондарець.

Будівельники запропонували замовнику запросити незалежних експертів, щоб з'ясувати чи все правильно вони зробили. Він не захотів.

"Тоді ми самі покликали експертів, а й від них він відмовився. Ця людина в Кривому Розі має неоднозначну репутацію, його бояться. Ми також не хотіли конфліктів і вирішили, що кожну знайдену їм недоробку ми оплатимо", – каже Юлія.

Віктор Бортуаль Facebook Юлії Коржової

За її словами, вони віддали 20 тисяч гривень за недоробки, яку нібито виявив господар. Але людина не заспокоювався і стала вимагати гроші не зрозуміло за що. Суми називалися різні, то 300 тисяч гривень, то 20 тисяч доларів, то 80 тисяч доларів. Потім стали надходити погрози.

Віктор Бортуаль Facebook Юлії Коржової

"Перший раз на чоловіка напали двоє, це сталося рік тому в під'їзді нашого будинку. Тоді йому завдали черепно-мозкову травму. Причому нападники кілька днів крутилися в нашому дворі, люди їх бачили, і можна було навіть скласти фоторобот. Але в поліції ніхто не захотів цього робити, хоча я наполягала. Після того, як я назвала прізвище можливого замовника нападу, мені неофіційно сказали, що ніхто з ним зв'язуватися не буде. Так і сталося, справа затихла", – розповідає Юлія.

Олександр Рязанов Facebook Юлії Коржовій

Але загрози продовжували надходити. Кожен раз, коли Олександр Рязанов стикався з колишнім замовником, той вимагав гроші, погрожував переламати руки і ноги. "В останній раз так і сказав, в зубах гроші принесеш. Чоловік запитує, "за що гроші". Той відповідає – "сам знаєш", – каже Юлія Бондарець.

Побили семеро в балаклавах

Напад стався 6 березня. Олександру подзвонив незнайомий чоловік, представився фермером Олегом і запропонував побудувати йому два будинки. Вони домовилися про зустріч на наступний день, правда, їхати потрібно було за 40 км від Кривого рогу, в село Новомар'янівка. На трасі Олександра і його напарника, 60-річного Віктора Бортуаля зустрів "син" фермера і привіз до напіврозваленої хати.

"Вони стали обходити будинок. Цей "син" каже, що, мовляв, стіни потрібно обкласти цеглою. На що чоловік відповідає, мовляв, тут не обкладати треба, а валити і будувати новий. "Ну, зараз і будемо валити", – сказав цей молодик. Тут вискакують семеро в балаклавах, з металевими прутами, бризкають їм в обличчя газом і починають бити. Розбили телефони, витягли відеореєстратор з машини, прокололи колеса. Чоловік навіть не пам'ятає, хто з них прийшов до тями першим", – пояснила Юлія.

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У Олександра Рязанова відкритий перелом руки, травмована нога. У Віктора Бортуаля зламана рука і нога, перебиті кисті рук, вісім дірок в голові, в двох місцях зламана щелепа. Чоловіки якось змогли дістатися до найближчого будинку і попросили зателефонувати рідним.

"Думаю, якби чоловік поїхав туди один, то вони б просто вбили його", – переживає Юлія.

Зараз справа про жорстоке побиття знаходиться в Апостолівському відділенні поліції Дніпропетровської області. "Справу відкрито за ч. 1 ст. 122 КК України – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості", – сказали OBOZREVATEL в прес-службі поліції області. Подробиць слідства там не озвучують.

Однак Юлія побоюється, що справа знову спустять на гальмах. "Як і минулого разу, я дзвоню слідчому, трубку він не бере, а помічниця каже, що він в прокуратурі. Я вже стільки цього наслухалася в минулий раз. Я просто хочу, щоб мій чоловік був живий і нас залишили в спокої".

Обидва постраждалих знаходяться в міській лікарні №2 Кривого рогу.

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