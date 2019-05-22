Восьмеро бійців ЗСУ потрапили в полон на Донбасі: всі подробиці

Вранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook. Рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Нвовотроїцьке, військові відхилилися від визначеного маршруту й потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

"Командування Об'єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця розташування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і проводяться слідчі дії", — йдеться в повідомленні.

Детальніші повідомлення про те, що трапилося, будуть оперативно опубліковані з надходженням нової інформації.

Пізніше міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

"Під час успішно проведеної операції "НМ ДНР", була затримана ДРГ противника. Вилучено форму, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини" — заявили в "командуванні ДНР".

ЗСУ Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 18 січня в зоні проведення бойових дій на Донбасі зник військовослужбовець 58-ї ОМПБр ЗСУ Станіслав Панченко. Лише через декілька днів виявилося, що хлопець перебуває в полоні терористичної організації "ДНР".

В кінці лютого в мережі з'явилося інтерв'ю з українським військовим Ігорем Мирончуком, захопленим у полон терористами "ДНР". Члена 128-ї бригади ЗСУ під конвоєм провели окупованим Донецьком, ставлячи провокаційні питання.

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