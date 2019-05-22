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/Розслідування

Восьмеро бійців ЗСУ потрапили в полон на Донбасі: всі подробиці

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Вранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook. Рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Нвовотроїцьке, військові відхилилися від визначеного маршруту й потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

"Командування Об'єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця розташування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і проводяться слідчі дії", — йдеться в повідомленні.

Детальніші повідомлення про те, що трапилося, будуть оперативно опубліковані з надходженням нової інформації.

Пізніше міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

"Під час успішно проведеної операції "НМ ДНР", була затримана ДРГ противника. Вилучено форму, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини" — заявили в "командуванні ДНР".

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ЗСУ

ЗСУ

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 18 січня в зоні проведення бойових дій на Донбасі зник військовослужбовець 58-ї ОМПБр ЗСУ Станіслав Панченко. Лише через декілька днів виявилося, що хлопець перебуває в полоні терористичної організації "ДНР".

В кінці лютого в мережі з'явилося інтерв'ю з українським військовим Ігорем Мирончуком, захопленим у полон терористами "ДНР". Члена 128-ї бригади ЗСУ під конвоєм провели окупованим Донецьком, ставлячи провокаційні питання.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Наконец-то сбылась мечта этих хироив сала и воинов света- после долгих мытарств и издевательств их не расстреляло собственное командование и они в плену у ополченцев!!! И теперь их ждет горячая похлебка, чистая одежда,мыло и даже просмотр телевизора!!! Вся укр.армия мучительно,стиснув зубы, завидует...
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Денчик Ден
Денчик Ден
да раньше такого не было ! начальство сменилось и все пошло не так !
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Круглов Александр
Круглов Александр
Денчик Ден, никогда такого не было и вот опять!
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Батон Витя
Батон Витя
При будь яких обставинах керівник ООС повинен і першу чергу дбати про збереження життя і здоров'я людей і жорстко контролювати та керувати підлеглими адже така не дисциплінованість призводить до таких випадках, от попередній керівник тримав все під особистим контролем і завжди тримав підрозділи в готовності для ситуацій різного роду
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