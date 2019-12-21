"Вішав прапор – вбило струмом": офіцер ЗСУ повідомив про знакову смерть окупанта

На Донбасі випадково самоліквідувався окупант, що воює на боці "Л/ДНР". Його вбило струмом.

Терорист вішав прапор "ДНР" і поплатився за це життям. Про інцидент повідомив на своїй сторінці в Telegram Анатолій Штефан.

"Просто знаково! Вішав прапор, ой, ганчірку, і вбило струмом! Ось так красиво самоліквідувалася окупант", – написав він і оприлюднив фото загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український боєць при спостереженні в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока через застосування противником лазерної зброї.

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