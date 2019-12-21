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21 грудня • оновлено в 09:13
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"Вішав прапор – вбило струмом": офіцер ЗСУ повідомив про знакову смерть окупанта

4.6т
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На Донбасі випадково самоліквідувався окупант, що воює на боці "Л/ДНР". Його вбило струмом.

Терорист вішав прапор "ДНР" і поплатився за це життям. Про інцидент повідомив на своїй сторінці в Telegram Анатолій Штефан.

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"Просто знаково! Вішав прапор, ой, ганчірку, і вбило струмом! Ось так красиво самоліквідувалася окупант", – написав він і оприлюднив фото загиблого.

"Вішав прапор – вбило струмом": офіцер ЗСУ повідомив про знакову смерть окупанта

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український боєць при спостереженні в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока через застосування противником лазерної зброї.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
А где драгопитек кувалда с навозными счетами?
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
. А КТО РУБИЛЬНИЧЕК ВКЛЮЧИЛ!!!??
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семенов Александр
семенов Александр
Штырлыця, опять штырит )))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
семенов Александр, САШОК ЛИКВИДИРУЙСЯ САМ!!!
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