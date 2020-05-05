Вище тільки Путін: з'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17

Інформація про те, що одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 рейсу МН17, може бути генерал-полковник Андрій Бурлака, здатна повернути хід розслідування і довести вину Росії в трагедії.

У матеріалі "Радіо Свобода" йдеться про те, що зараз Андрій Бурлака – найвпливовіший російський чиновник, який фігурує в справі МН17. Однак, на думку розслідувачів, ланцюжок відповідальних приведе далі.

За словами розслідувача групи Bellingcat Христо Грозєва, рішення про переміщення через кордон установки "Бук" разом з усім екіпажем явно ухвалювалося на рівні не нижче міністра оборони з узгодженням з боку ФСБ.

"Але, знову ж таки, і з точки зору здорового глузду, і з юридичної точки зору, абсурдно уявити собі, що Шойгу і Бортніков займалися чимось в Україні без наказу верховного головнокомандуючого. Я не знаю жодного прикладу війни в історії світової цивілізації, яка велася б без відома верховного головнокомандувача", – говорить шеф-редактор видання The Insider Роман Доброхотов.

Метою відтворити ланцюжок причетних від виконавців до керівників задається і міжнародна слідча група. На думку авторів з The Insider і Bellingcat, розкриття Бурлаки може стати поворотним моментом у розслідуванні.

"Одна справа, коли у нас до останнього часу офіційними обвинуваченими були тільки сепаратисти, а тепер це буде державний службовець. Причому високопоставлений співробітник ФСБ. Так ці звинувачення зі звинувачень на адресу якихось сепаратистів перетворюються в звинувачення на адресу держави", – говорить шеф-редактор видання The Insider Роман Доброхотов.

Також видання розповіло про саму участь Бурлаки у справі. Наприклад, у листопаді 2019 року слідчі у справі MH17 звернулися до свідків із запитанням про роль у катастрофі російських високопоcтавленних чиновників. Зокрема, мова йшла про якогось "Володимира Івановича". Судячи з розмов, він був відповідальним за постачання зброї з Росії на Донбас.

– "Володимир Іванович", так?

– Так, слухаю вас.

– Як мені вам передати список необхідного? Ми завтра вилітаємо в Ростов. У вас є "Вайбер" на цьому телефоні?

– Ні, в цьому телефоні немає. І краще це зробити особистим приїздом.

– Тут, у принципі, вже не до шифрування, тому що ми там на контролі всюди. Ви який-небудь телефон мені скиньте, де є "Вайбер". Поки вони його розшифрують, ми вже давно отримаємо і виконаємо завдання.

– Добре, – така розмова відбулася 17 липня 2014 року між "Володимиром Івановичем" і Сергієм.

Андрій Бурлака

Також у нього питали про дозвіл використовувати військову техніку на Донбасі, а ватажок терористів "ДНР" у 2014 році Ігор Гіркін визнав, що отримує від "Володимира Івановича" накази.

– Від "Володимира Івановича" я зараз привів колону. Отримав наказ: дві машини віддати Козіцину, решту – віддати вам.

– Значить, нікому нічого не віддавати. Мені "Володимир Іванович" повинен віддавати накази сам, а не командувати через мою голову моїми людьми, – відповів 31 липня 2014 року Гіркін.

З'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17 Радіо Свобода

А один із ватажків терористів Олександр Бородай назвав його командувачем.

"Увійшли в війну з "бісом". "Біс" наказав за*уячити всіх командирів. Наші суміжники, я маю на увазі сам розумієш кого – командувача операцією "Володимира Івановича", наказали знищувати", – сказав він у розмові з російським підприємцем Костянтином Малофєєвим.

З'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17 Радіо Свобода

З'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17 Радіо Свобода

Після розслідувачам вдалося за допомогою експертизи голосу підтвердити, що "Володимир Іванович" і є Андрій Бурлака. За словами Христо Горзева, Бурлака займався питаннями придбання і постачання зброї через кордон саме в день і за день до збиття Boeing 777 рейсу МН17.

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