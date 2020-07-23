Вища рада правосуддя спантеличила мережу вердиктом щодо публікації НАБУ "плівок Вовка"

Вища рада правосуддя (ВРП) засудила дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з оприлюднення телефонних розмов глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Як повідомляється на офіційному сайті ВРП, рада вирішила звернути увагу посадових осіб НАБУ на необхідність "утримуватися від заяв і публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя загалом".

"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію в такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", – йдеться в заяві.

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Зі свого боку адвокат сімей "Небесної сотні" Роман Маселко у Facebook висловив своє спантеличення реакцією Вищої ради правосуддя.

"Ви думаєте, орган, який відповідає за формування доброчесного суддівського корпусу, хоча б виявив занепокоєння щодо змісту плівок? Ні, вся суть реакції – це засудження дій... НАБУ, яке опублікувало записи і цим підриває авторитет правосуддя", – обурився він.

За словами Маселка, саме цій ВРП президент України Володимир Зеленський пропонує передати весь контроль за наступним етапом судової реформи, і саме ця ВРП буде розв'язувати питання про відсторонення від посади Вовка та інших заплямованих суддів ОАСК.

"Рік тому вона відмовилась це зробити. Чи є в когось сумніви щодо нового відсторонення?" – додав адвокат.

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