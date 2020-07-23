Вища рада правосуддя спантеличила мережу вердиктом щодо публікації НАБУ "плівок Вовка"
Вища рада правосуддя (ВРП) засудила дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з оприлюднення телефонних розмов глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.
Як повідомляється на офіційному сайті ВРП, рада вирішила звернути увагу посадових осіб НАБУ на необхідність "утримуватися від заяв і публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя загалом".
"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію в такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", – йдеться в заяві.
Зі свого боку адвокат сімей "Небесної сотні" Роман Маселко у Facebook висловив своє спантеличення реакцією Вищої ради правосуддя.
"Ви думаєте, орган, який відповідає за формування доброчесного суддівського корпусу, хоча б виявив занепокоєння щодо змісту плівок? Ні, вся суть реакції – це засудження дій... НАБУ, яке опублікувало записи і цим підриває авторитет правосуддя", – обурився він.
За словами Маселка, саме цій ВРП президент України Володимир Зеленський пропонує передати весь контроль за наступним етапом судової реформи, і саме ця ВРП буде розв'язувати питання про відсторонення від посади Вовка та інших заплямованих суддів ОАСК.
"Рік тому вона відмовилась це зробити. Чи є в когось сумніви щодо нового відсторонення?" – додав адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 17 липня оголосило підозру очільнику Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Вовка і суддів підозрюють в ухваленні замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
Також НАБУ оприлюднило телефонні розмови глави ОАСК.