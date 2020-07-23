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Вища рада правосуддя спантеличила мережу вердиктом щодо публікації НАБУ "плівок Вовка"

Розслідування
2,8 т.
ВРП засудила публікацію НАБУ 'плівок Вовка'

ВРП засудила публікацію НАБУ "плівок Вовка".

Вища рада правосуддя (ВРП) засудила дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з оприлюднення телефонних розмов глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Як повідомляється на офіційному сайті ВРП, рада вирішила звернути увагу посадових осіб НАБУ на необхідність "утримуватися від заяв і публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя загалом".

"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію в такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", – йдеться в заяві.

Скрин відео

Скрин відео

Зі свого боку адвокат сімей "Небесної сотні" Роман Маселко у Facebook висловив своє спантеличення реакцією Вищої ради правосуддя.

"Ви думаєте, орган, який відповідає за формування доброчесного суддівського корпусу, хоча б виявив занепокоєння щодо змісту плівок? Ні, вся суть реакції – це засудження дій... НАБУ, яке опублікувало записи і цим підриває авторитет правосуддя", – обурився він.

За словами Маселка, саме цій ВРП президент України Володимир Зеленський пропонує передати весь контроль за наступним етапом судової реформи, і саме ця ВРП буде розв'язувати питання про відсторонення від посади Вовка та інших заплямованих суддів ОАСК.

"Рік тому вона відмовилась це зробити. Чи є в когось сумніви щодо нового відсторонення?" – додав адвокат.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • НАБУ 17 липня оголосило підозру очільнику Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

  • Вовка і суддів підозрюють в ухваленні замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

  • Також НАБУ оприлюднило телефонні розмови глави ОАСК.

УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро УкраїниРоман Маселко
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