Повені в Україні: СБУ викрила незаконну вирубку лісу в трьох областях

СБУ та ДБР задокументували масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі України за участю посадових осіб господарств.

За версією слідства, ці правопорушення не тільки завдали державі великих збитків, але і стали причиною руйнівних повеней у поточному році, повідомила пресслужба СБ України у Facebook.

Так, на Житомирщині правоохоронці викрили незаконні порубки дерев при проведенні оздоровлення лісів. Підозрюється, що незаконний бізнес "налагодив" керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області.

Службовці державного підприємства протягом 3 років проводили незаконні рубки лісу та вносили недостовірні відомості в службову документацію. Тільки протягом серпня-вересня 2019-го там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.

15 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями 246, 358, 365, 366 КК, у складі організованої групи з різних видів співучасті.

Вирубка лісу. СБУ

СБУ

Крім того, оперативники викрили посадових осіб ряду державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Вони покривали вирубку в тому числі вікових дубів. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на понад 11,5 млн гривень.

За результатами обшуків і отриманих доказів повідомлено про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про скоєння ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК.

Вирубка лісу. СБУ

Вирубка лісу. СБУ

Нагадаємо, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і йшли кілька днів, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття. У результаті троє осіб загинули.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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