Оформили на безхатченків: на Житомирщині розкрили мільйонну схему вивезення лісу

У Житомирській області Служба безпеки України викрила злочинну схему експорту в Європейський Союз незаконно вирубаної деревини.

Про це у вівторок, 12 листопада, повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що організували незаконну схему двоє жителів Новоград-Волинського. Один із ділків скуповував у державних і комунальних лісгоспах регіону невраховану деревину, а його компаньйон-власник деревопереробного підприємства відповідав за виробництво деревного вугілля.

На Житомирщині викрили схему вивезення лісу Пресслужба СБУ

За даними слідства, лісоматеріали легалізували через ряд підприємств, оформлених на бездомних, готову продукцію експортували до Європи.

За попередніми оцінками, за час функціонування схеми зловмисники встигли вивезти за кордон продукції на більш ніж 14 млн гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели 15 обшуків за місцями реєстрації задіяних в угоді фірм, на промислових потужностях, у складських приміщеннях і приміщеннях фігурантів справи. Правоохоронці вилучили невраховані лісоматеріали, готову продукцію, транспортні засоби та документацію, яка є доказом злочинної діяльності.

СБУ продовжила слідство, з'ясовуючи, чи причетні до злочинної схеми посадові особи лісової галузі регіону.

На Житомирщині викрили схему вивезення лісу Пресслужба СБУ

На Житомирщині викрили схему вивезення лісу Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубаний ліс.

СБУ зупинила роботу злочинної мережі, яка в Харківській області займалася незаконною вирубкою і переробкою деревини.

Українські правоохоронці вилучили велику партію контрабандного лісу-кругляка в Одеському морському порту.

Також житомирські митники завадили незаконному експорту лісопродукції, яка оцінена в 1 млн гривень.

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