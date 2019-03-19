Вирок Зайцевій і Дронову: адвокат вказав на дивні моменти

Олена Зайцева і Геннадій Дронов, яких засудили у справі про фатальну ДТП на вулиці Сумській у Харкові, можуть оскаржити рішення суду. Адже вирок, у якому обох водіїв визнали однаково винними, є досить дивним.

На це звернув увагу адвокат Вадим Володарський, повідомляє "ГолосUA", підкресливши, що підсумки розгляду апеляції буде складно спрогнозувати.

"Будь-який вирок, ухвалений судом першої інстанції з процесуальних міркувань, безумовно, оскаржується. В цьому випадку адвокати обох засуджених подадуть апеляційні скарги. Втрачати їм нічого, оскільки в обох випадках призначене максимальне покарання. Було б дивно, якби така апеляція не була подана. Інше питання, яким будуть результати цієї апеляції", — сказав правозахисник.

Зайцева і Дронов Politeka

За словами Володарського, саме формулювання обвинувачення і обвинувального вироку, коли під час зіткнення на перехресті були засуджені обидва водії, викликає питання.

"У цьому випадку можливі два варіанти. Або Зайцева виїхала на перехрестя на сигнал світлофора, який щойно перемкнувся, і в цьому випадку вона мала право продовжувати рух, спираючись на пункт 8.11 ППД, який це дозволяє. Дронов повинен був надати їй можливість завершити проїзд перехрестя. Якщо ж Зайцева виїжджала на червоний сигнал світлофора, то Дронов мав повне право перебувати на перехресті. Є тільки два варіанти розвитку подій. Яким чином звинувачення сформулювали так, що винні обидва водії, з юридичної точки зору незрозуміло", — підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видали права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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