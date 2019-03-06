|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вирок у кривавій ДТП у Харкові: захист вирішив витягти винуватця на свободу

4.5тЧитати матеріал російською

Захист засудженого на 10 років Геннадія Дронова, визнаного судом винним у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові, склав апеляційну заяву.

Про це повідомив адвокат водія Сергій Перепелиця, передає портал "Харківський вимір". Відзначається, що в апеляції є більше 30 пунктів.

Одна з основних претензій — чому суддя Віктор Попрас дозволив змінити один із пунктів обвинувального акту під час судового розгляду.

Новини
ДТП у Харкові: Дронов виступив із заявою після оголошення вироку

Також вказується претензія щодо експертів — яким чином харківські експерти встановили межі перехрестя і чому їх результати виявилися для судді вагомішими, ніж висновки експертів із Дніпра, які змогли визначити точну швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої, другої винуватиці масштабної ДТП.

Нагадаємо, у результаті аварії, яка трапилася 18 жовтня 2017 року, загинули шестеро людей, ще шестеро отримали серйозні травми.

Геннадій Дронов і Олена Зайцева

Геннадій Дронов і Олена Зайцева

NewsRoom

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ДТП ЗайцеваДТП Харьков
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обоз, если вы не в курсе, это работа адвокатов ''вытаскивать'' своего клиента. Осуждать их за это просто глупо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги