Вирок у кривавій ДТП у Харкові: захист вирішив витягти винуватця на свободу

Захист засудженого на 10 років Геннадія Дронова, визнаного судом винним у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові, склав апеляційну заяву.
Про це повідомив адвокат водія Сергій Перепелиця, передає портал "Харківський вимір". Відзначається, що в апеляції є більше 30 пунктів.
Одна з основних претензій — чому суддя Віктор Попрас дозволив змінити один із пунктів обвинувального акту під час судового розгляду.
Також вказується претензія щодо експертів — яким чином харківські експерти встановили межі перехрестя і чому їх результати виявилися для судді вагомішими, ніж висновки експертів із Дніпра, які змогли визначити точну швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої, другої винуватиці масштабної ДТП.
Нагадаємо, у результаті аварії, яка трапилася 18 жовтня 2017 року, загинули шестеро людей, ще шестеро отримали серйозні травми.
Геннадій Дронов і Олена Зайцева
NewsRoom
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 лютого суд оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року, у якому звинуватили Олену Зайцеву і Геннадія Дронова.
Обидва підсудні отримали по 10 років позбавлення волі та позбавлені права на керування транспортним засобом строком на 3 роки.
Більшість українців не погоджується з вироком суду для Зайцевої та Дронова.
Родичі загиблих і потерпілі прокоментували покарання для винуватців аварії.
Адвокат Зайцевої Юлія Козир розповіла, чи будуть вони подавати апеляцію.
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