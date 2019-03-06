Вирок у кривавій ДТП у Харкові: захист вирішив витягти винуватця на свободу

Захист засудженого на 10 років Геннадія Дронова, визнаного судом винним у смертельній аварії на вулиці Сумській у Харкові, склав апеляційну заяву.

Про це повідомив адвокат водія Сергій Перепелиця, передає портал "Харківський вимір". Відзначається, що в апеляції є більше 30 пунктів.

Одна з основних претензій — чому суддя Віктор Попрас дозволив змінити один із пунктів обвинувального акту під час судового розгляду.

Також вказується претензія щодо експертів — яким чином харківські експерти встановили межі перехрестя і чому їх результати виявилися для судді вагомішими, ніж висновки експертів із Дніпра, які змогли визначити точну швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої, другої винуватиці масштабної ДТП.

Нагадаємо, у результаті аварії, яка трапилася 18 жовтня 2017 року, загинули шестеро людей, ще шестеро отримали серйозні травми.

Геннадій Дронов і Олена Зайцева NewsRoom

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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