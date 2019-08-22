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Вирив яму і чекав: розкрилися страшні деталі вбивства підлітком дівчини у Харкові

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17-річний підліток, якого підозрюють в убивстві 25-річної Яни Шевченко з Харкова, Данило Редін хвалився злочином у дворі і розповідав страшні подробиці.

Усе це відбувалося ще до того, як тіло по-звірячому вбитої дівчини знайшли в яру. Про це розповіла мати загиблої Жанна Шевченко в сюжеті "Надзвичайних новин". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, хлопець ділився із сусідами подробицями підготовки до вбивства її доньки.

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Убита Яна Шевченко

Убита Яна Шевченко

Скріншот із відео

"Хто, що, коли... Майже всі "на районі" знали подробиці. Він у перший же день усім хвалився. Розповідав, як убив мою дитину, і що вбивство було заздалегідь підготовлене. Він вирив яму і чекав моменту", – говорить убита горем жінка.

Мама вбитої дівчини Жанна Шевченко

Мама вбитої дівчини Жанна Шевченко

Скріншот із відео

За словами знайомих, 26-річну Яну та 17-річного Данила пов'язували наркотики – обоє вживали психотропи – й інтимні стосунки. Нібито один раз Яна в компанії друзів висміяла Данила, і хлопець затаїв образу.

"У Яни з ним були стосунки, наскільки я знаю. Усі знають, що він по-звірячому вбив дівчину і водив екскурсії з малоліток, щоб вони дивилися, як вона закопана", – говорить місцева жителька.

Підозрюваний у вбивстві Данило Редін

Підозрюваний у вбивстві Данило Редін

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня на Русанівці в Києві знайшли розчленований труп жінки, яка зникла раніше.

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Місце
Україна Харків
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Golan Sim
Golan Sim
ПЕЧАЛЬНО:Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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