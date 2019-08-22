Вирив яму і чекав: розкрилися страшні деталі вбивства підлітком дівчини у Харкові

17-річний підліток, якого підозрюють в убивстві 25-річної Яни Шевченко з Харкова, Данило Редін хвалився злочином у дворі і розповідав страшні подробиці.

Усе це відбувалося ще до того, як тіло по-звірячому вбитої дівчини знайшли в яру. Про це розповіла мати загиблої Жанна Шевченко в сюжеті "Надзвичайних новин". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, хлопець ділився із сусідами подробицями підготовки до вбивства її доньки.

Убита Яна Шевченко Скріншот із відео

"Хто, що, коли... Майже всі "на районі" знали подробиці. Він у перший же день усім хвалився. Розповідав, як убив мою дитину, і що вбивство було заздалегідь підготовлене. Він вирив яму і чекав моменту", – говорить убита горем жінка.

Мама вбитої дівчини Жанна Шевченко Скріншот із відео

За словами знайомих, 26-річну Яну та 17-річного Данила пов'язували наркотики – обоє вживали психотропи – й інтимні стосунки. Нібито один раз Яна в компанії друзів висміяла Данила, і хлопець затаїв образу.

"У Яни з ним були стосунки, наскільки я знаю. Усі знають, що він по-звірячому вбив дівчину і водив екскурсії з малоліток, щоб вони дивилися, як вона закопана", – говорить місцева жителька.

Підозрюваний у вбивстві Данило Редін Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня на Русанівці в Києві знайшли розчленований труп жінки, яка зникла раніше.

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