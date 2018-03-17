Вирішував питання: у Львові голова РДА Гнида погорів на великому хабарі

У Львові поліція затримала главу Залізничної райадміністрації Тараса Гниду на хабарі в 105 тисяч гривень.

Неправомірну вигоду чиновник вимагав і отримував за невтручання в господарську діяльність суб'єктів господарювання, що працюють на території району, повідомляється на сайті Наполіціі.

Також Гнида вирішував питання працевлаштування громадян до органів місцевого самоврядування. За словами заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі Руслана Марчука, чиновник отримував хабарі як від суб'єктів господарювання, так і від громадян.

"Якщо в першому випадку підприємці платили йому за лояльність, то в другому за лобіювання інтересів", - сказав Марчук.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовою особою 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за рішення аналогічних питань. Зловмисник зазначив, що зазначена суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру.

16 березня у Львові оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали голову районної адміністрації.

Правоохоронці вилучили підтверджуючу квитанцію про проведення розрахунків за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили і гроші.

Тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За скоєння злочину голові РДА може загрожувати позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як писав "Обозреватель", раніше у Львові стався інцидент з п'яним головлікарем , якого намагалися "відмазати" від поліції його колеги.