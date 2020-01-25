Вирішується доля Донбасу? Ватажок "ДНР" Пушилін раптово покинув Донецьк

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін прибув до Москви для отримання "нових інструкцій" від кремлівських кураторів.

Він покинув Донецьк відразу ж після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нинішній помічник Путіна по Донбасу Владислав Сурков покинув свій пост. Про це повідомив "Кремлівський безБашеник" в Telegram.

Як сказано в заяві, Пушилін "відбув у відпустку", намагаючись отримати "хоч якусь ясність".

"Припускають, що прямої зв'язки з кремлівським чиновником рівня Суркова у Пушиліна не буде, а сам він піде "за власним бажанням" протягом двох найближчих місяців", – стверджує джерело.

Відзначається, що кандидатура наступника Пушиліна стане одним з ключових питань у переговорах з Україною.

Пушилін покинув Донецьк після відставки Суркова

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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