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25 січня • оновлено в 19:05
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Вирішується доля Донбасу? Ватажок "ДНР" Пушилін раптово покинув Донецьк

9.8т
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін прибув до Москви для отримання "нових інструкцій" від кремлівських кураторів.

Він покинув Донецьк відразу ж після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нинішній помічник Путіна по Донбасу Владислав Сурков покинув свій пост. Про це повідомив "Кремлівський безБашеник" в Telegram.

Як сказано в заяві, Пушилін "відбув у відпустку", намагаючись отримати "хоч якусь ясність".

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"Припускають, що прямої зв'язки з кремлівським чиновником рівня Суркова у Пушиліна не буде, а сам він піде "за власним бажанням" протягом двох найближчих місяців", – стверджує джерело.

Відзначається, що кандидатура наступника Пушиліна стане одним з ключових питань у переговорах з Україною.

Пушилін покинув Донецьк після відставки Суркова

Пушилін покинув Донецьк після відставки Суркова

Вирішується доля Донбасу? Ватажок "ДНР" Пушилін раптово покинув Донецьк

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Владислав Сурков Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Крысы побежали! Крысчанам приготовиться, в кого не будет украинского паспорта - депортация в Магадан!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Инкогнито Назар, про Магадан ты удачно вспомнил. Будем высылать туда ваших западенских рагулих, а западенских рагулей будем вешать по степени свидомости слева направо.
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0
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Пениса Душилина заждался кокоМАНДАнте Че Захараста.
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0
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Опять? Он же вроде арестован был ещё несколько месяцев назад по информации источников из телеги?
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