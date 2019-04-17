Вирішив помститися: Жванія подав до суду на 180 чиновників України

Екс-нардеп Давид Жванія звернувся до суду позовом, в якому попросив заборонити виїзд з України керівництву країни, чиновникам і суддям Верховного суду.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва. В цілому, Жванія зазначив третіми особами 180 осіб.

Зокрема, серед них опинилися президент України Петро Порошенко, спікер ВРУ Андрій Парубій, голова Адміністрації президента Олексій Філатов, прем'єр-міністра Володимир Гройсман, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Верховного суду Валентина Данішевська та інші.

Давид Жванія argumentua.com

Відповідачами екс-нардеп вказав Національну поліцію, Службу безпеки й Адміністрацію Державної прикордонної служби, оскільки висловив думку, що вони нібито не вжили належних заходів до представників української влади, які, могли вчиняти корупційні злочини.

Зробити їх "невиїзними" він зажадав протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів. Суд поки не ухвалив рішення, чи відкривати провадження за зазначеним позовом.

Як відомо, Жванія - колишній партнер екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів одразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, припускають, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жванія через борги залишився без дорогого раритетного авто.

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