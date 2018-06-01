"Вирішив йому пригадати": в поліції пояснили, за що напали на Стерненка

Напад на екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко може бути пов'язано з давнім конфліктом з одним з екс-соратників - активіста не збиралися вбивати, а лише "налякати".

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

"Як глава одеської поліції, однозначно я вам відповісти зараз не можу, але знову-таки, як опер з 20-річним стажем, аналізуючи його показання, допускаю, що зустрілися вони (двоє нападників - ред.) Не для того, щоб Стерненка вбити, але щоб налякати. Підкреслюю: це - моє приватна думка", - зазначив він.

На його думку, останній напад на активіста може бути пов'язаним з двома попередніми. Також Головін вказав на можливу причетність одного з екс-соратників Стерненка по "Правому сектору".

"Ми простежуємо певні зв'язки двох нападників в місті Чорноморську, а також в одеському СІЗО, де на сьогодні знаходиться головний опонент громадянина Стерненка, громадянин Едик Панченко на прізвисько "Галстук"... Будучи главою "Правого сектора" в Одесі, Стерненко зробив все, щоб Панченка звідти виключили. Далі, коли Стерненко знаходився в СІЗО, щодо нього були зроблені Панченком певні дії, які мені б зараз не хотілося конкретизувати", - розповів глава Нацполіціі області.

Як пояснив Головін, Стерненко ходив на всі суди проти Панченка, "качав", щоб йому була призначена максимальна міра запобіжного заходу.

"За оперативною інформацією, Панченко вирішив йому це пригадати ... Більш того, що стосується другого замаху на Стерненка - від першого травня - там теж простежується зв'язок з місцевим СІЗО. Тобто попередньо пазл складається", - додав він.

Представник поліції також повідомив, що слідство аналізує чотири версії того, що сталося: "від банальної "хуліганки" до політичних мотивів".

Нагадаємо, також Головін заявив, що на місці нападу на Стерненка міг знаходиться ще одна, поки невстановлена, людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті нападу на Стерненка активіст вбив одного з двох нападників, заявивши, що застосував самооборону. 26 травня Стерненка несподівано вигнали з Одеської міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття. В цей же день поліція прийняла несподіване рішення по другому нападнику на активіста.