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/ Розслідування

"Випустили "пташок": волонтер опублікував відео ліквідації терористів на Донбасі

6.5т Читати матеріал російською

Відомий український волонтер Юрій Мисягін показав відео ліквідації замаскованих позицій терористів на Донбасі.

Відеоролик він опублікував на своїй сторінці в Facebook. На ньому видно, як захисники України випустили протитанкові керовані ракети (ПТКР) (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо високо сидіти і добре замаскуватися, то напевно може здатися, що це абсолютно безпечно. І "тебе" ніхто не бачить, не може виявити і не може "дістати". Сиди собі на висоті, спокійно обстрілюй укропів, не дотримуйся перемир'я. Виявили. І навіть не одну позицію, а дві", – уточнив Мисягін.

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Позиція противника

Позиція противника

Скріншот відео

Вогонь по терористах

Вогонь по терористах

Скріншот відео

Він повідомив, що позиція противника була ліквідована за допомогою встановлених на так звані триноги ПТУР.

"Приціл і майже одночасно випустили "пташок". І в кінці чути слово: "Є", – підписав волонтер відео.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні танкові підрозділи ЗСУ влаштували інструкторсько-методичні вчення на одному з полігонів Донецької області.

У межах виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували навички індивідуальної підготовки та професійну майстерність при виконанні поставленого завдання.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Прекрасно и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Высокоточная очистка украинской земли от "братской" мрази. Душа радуется
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Вчера на донбасе был очередной случай ,напились ВСУшные алкаши и избили хероя побратима, с черепномозговой травмой был доставлен в госпиталь,как сказали врачи потерял зрение на оба глаза.
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