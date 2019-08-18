"Випустили "пташок": волонтер опублікував відео ліквідації терористів на Донбасі

Відомий український волонтер Юрій Мисягін показав відео ліквідації замаскованих позицій терористів на Донбасі.

Відеоролик він опублікував на своїй сторінці в Facebook. На ньому видно, як захисники України випустили протитанкові керовані ракети (ПТКР) (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо високо сидіти і добре замаскуватися, то напевно може здатися, що це абсолютно безпечно. І "тебе" ніхто не бачить, не може виявити і не може "дістати". Сиди собі на висоті, спокійно обстрілюй укропів, не дотримуйся перемир'я. Виявили. І навіть не одну позицію, а дві", – уточнив Мисягін.

Позиція противника Скріншот відео

Вогонь по терористах Скріншот відео

Він повідомив, що позиція противника була ліквідована за допомогою встановлених на так звані триноги ПТУР.

"Приціл і майже одночасно випустили "пташок". І в кінці чути слово: "Є", – підписав волонтер відео.

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