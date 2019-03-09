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"Приїхали з Пітера": на Донбасі засікли нову партію путінських найманців

3.5тЧитати матеріал російською

З початку березня в зоні проведення ООС неспокійно. Проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.

Як повідомляє ТСН, ворог часто не тільки порушує режим тиші, а й використовує заборонену потужну зброю.

"Перемир'я – це лише одне слово. Як стріляли, так і стріляють. Може, зроблять перепочинок на пару годин", — зізнається боєць полку "Азов" з позивним "Ейнар".

Заступник командира роти підтверджує: різними калібрами по різних місцях, але противник працює постійно. Положення на лінії зіткнення в цілому збігається зі словами керівника всіх армійців в зоні конфлікту.

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"Зараз ситуація на фронті загострилася. Вона загострилася з середини лютого місяця, почалося на маріупольському напрямі, ворог активно використовував артилерію 122-го калібру", — пояснює командувач Операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв.

"Приїхали з Пітера": на Донбасі засікли нову партію путінських найманців

Через загострення зросла кількість убитих і поранених в Збройних силах. Отже, підрозділи просто на передовій організовують додаткове навчання з тактичної медицини. "Аліса" — медик полку "Азов". З 2014 року дівчина воювала в добробатах, тепер вона інструктор-парамедік.

Як виявилося на практиці, солдати після навчальних центрів армії все ще потребують знань.

"Зараз почали працювати з бійцями, які зобов'язані надати першу допомогу протягом перших 3-4 хвилин, від якої залежить результат нашої роботи – коли нам привезуть стабільну людину, з якою ми вже можемо працювати", — розповіла вона.

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Триденні курси пройшли півтора десятка бійців з передової. "Я ось вже служу півтора року, проходили курси, але в "Азові" вони набагато краще, тому що більше інформації", — говорить військовослужбовець 30-ї механізованої бригади "Матадор". Однак помічник "Аліси" "Джака" говорить, що трьох днів явно недостатньо – армійцям потрібна тотальна ревізія навичок такмеда.

Незнання — більший ворог, ніж куля бойовика. "У всіх помилки. Це просто симуляція, а до цього пораненим буде все набагато складніше", — визнає інструктор. Самі ж армійці зізнаються, що такі курси потрібні. Завдяки великій кількості досвідчених медиків на фронті ситуацію вдається утримати, але що буде в разі ще більшого загострення — ніхто не знає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бойовик "ЛНР" здався українським військовим. Він сам прийшов на позицію солдат разом зі своєю зброєю.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какая бредятина...Обозреватель...не надоело?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
чем больше груза 200 поедет на россию к матерям тем лучше! война до полной победы
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кожедуб Руслан, мальчик...пока ..сдохлот13000 идиотов майдунов
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