"Приїхали з Пітера": на Донбасі засікли нову партію путінських найманців

З початку березня в зоні проведення ООС неспокійно. Проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.
Як повідомляє ТСН, ворог часто не тільки порушує режим тиші, а й використовує заборонену потужну зброю.
"Перемир'я – це лише одне слово. Як стріляли, так і стріляють. Може, зроблять перепочинок на пару годин", — зізнається боєць полку "Азов" з позивним "Ейнар".
Заступник командира роти підтверджує: різними калібрами по різних місцях, але противник працює постійно. Положення на лінії зіткнення в цілому збігається зі словами керівника всіх армійців в зоні конфлікту.
"Зараз ситуація на фронті загострилася. Вона загострилася з середини лютого місяця, почалося на маріупольському напрямі, ворог активно використовував артилерію 122-го калібру", — пояснює командувач Операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв.
Через загострення зросла кількість убитих і поранених в Збройних силах. Отже, підрозділи просто на передовій організовують додаткове навчання з тактичної медицини. "Аліса" — медик полку "Азов". З 2014 року дівчина воювала в добробатах, тепер вона інструктор-парамедік.
Як виявилося на практиці, солдати після навчальних центрів армії все ще потребують знань.
"Зараз почали працювати з бійцями, які зобов'язані надати першу допомогу протягом перших 3-4 хвилин, від якої залежить результат нашої роботи – коли нам привезуть стабільну людину, з якою ми вже можемо працювати", — розповіла вона.
Триденні курси пройшли півтора десятка бійців з передової. "Я ось вже служу півтора року, проходили курси, але в "Азові" вони набагато краще, тому що більше інформації", — говорить військовослужбовець 30-ї механізованої бригади "Матадор". Однак помічник "Аліси" "Джака" говорить, що трьох днів явно недостатньо – армійцям потрібна тотальна ревізія навичок такмеда.
Незнання — більший ворог, ніж куля бойовика. "У всіх помилки. Це просто симуляція, а до цього пораненим буде все набагато складніше", — визнає інструктор. Самі ж армійці зізнаються, що такі курси потрібні. Завдяки великій кількості досвідчених медиків на фронті ситуацію вдається утримати, але що буде в разі ще більшого загострення — ніхто не знає.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бойовик "ЛНР" здався українським військовим. Він сам прийшов на позицію солдат разом зі своєю зброєю.
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