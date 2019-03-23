"Випускають на волю!" Суд прийняв скандальне рішення по вбивці "кіборгів"

Мар'їнський районний суд (Донецька область) вирішив не продовжувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для терориста Романа Джумаева.

Як передає "Вчасно" з посиланням на волонтера Галину Одноріг, рішення було прийнято в п'ятницю, 22 березня. "7 квітня Джумаєв знову зможе вийти на свободу. Бойовика, який вбивав наших кіборгів, випускають на волю!" — розповіла вона.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків в бандформуванні "П'ятнашка" восени 2014 року — під Донецьким аеропортом і взимку 2015 — у Дебальцевому. Після цього маріуполець втік до Білорусі.

18 вересня 2017 року Джумаева затримали в Мар'їнському районі, коли він намагався перетнути лінію дотику з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за звинуваченням Джумаєва було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Роман Джумаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, повторно терорист був затриманий вже в грудні минулого року за напад на поліцейського. Після цього йому знову визначили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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