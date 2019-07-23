"Випробування нової "цяцьки": військовий експерт розповів, яку зброю Росія використовує на Донбасі

На окупованому Донбасі російські терористи ще з початку військових дій регулярно випробовують "новинки" свого військово-промислового комплексу.

Про це повідомив експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook.

"Той факт, що запоребрикові орки вже давно використовують Донбас як своєрідний полігон для випробування в умовах "максимально наближених до бойових" новинок свого, прости Господи, військово-промислового комплексу, вже давно не є секретом для більшості оточуючих...", – написав він.

Машовець і терорист

Машовець зазначив, що роблять вони це регулярно і активно ще з 2014 року. Так, на його думку, випробувачів переодягають в місцевих, називають їх "повсталими шахтарями і трактористами", відправляють під охороною в окуповану зону і роблять "все, що на душу ляже..."

"Випробування нової "цяцьки", в такому випадку, фактично в бойових умовах, не вимагає від орків-військових керівників будь-якого особливого напруження..." – додав військовий експерт.

Так, підкреслив Машовець, Донбас перетворили в багатопрофільний, комплексний випробувальний полігон, "здатний змоделювати будь-яку, потрібну для випробувань, бойову обстановку".

Він також розповів про кілька прикладів таких дій терористів. За його словами, коли 25 травня 2018 року в Донецькій області, поблизу села Стара Миколаївка (раніше Правдівка), відбулася серія потужних вибухів військових складів артилерійських боєприпасів, вони використовували нову самохідну гаубицю 2С35 "Коаліція-СВ".

Також військовий експерт додав, що від країн "цивілізованого світу" не варто очікувати підтримки. Він зазначив, що 6 листопада 2016 року в районі населеного пункту Мелекіне Першотравневого району Донецької області в акваторії Азовського моря впав і був розібраний українськими військовими російський безпілотник "Орлан-10". За словами Машовця, в результаті аналізу деталей виявилося, що виробником його частин є різні країни світу, в тому числі і Америка, Італія.

"Виходить, що Україна туго і зі скрипом випрошує у "цивілізованого світу" якісь крихти для власного захисту, в той час коли цьому "цивілізованому світу" справді по-барабану де, як і для чого його продукцію подвійного призначення використовує зарвався кремлівський карлик..." – підсумував військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські бійці знайшли черговий доказ військової присутності РФ на Донбасі. На одній з дільниць передової вони зібрали цілий арсенал боєприпасів з російським маркуванням. Пізніше в мережі з'явилися нові докази вторгнення Росії на Донбас. Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото російського окупанта Микити Десятникова, а також документів про його нагородження за участь у війні на Донбасі.

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