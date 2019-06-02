Випав з повітряної кулі: під Львовом сталася страшна трагедія

Чоловік випав із кошика повітряної кулі та помер біля села Репехів у Львівській області.

За даними прес-служби обласного управління Національної поліції, смертельна НП сталася ввечері, 1 червня.

"1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", – йдеться в повідомленні.

Повітряні кулі (ілюстрація) pixabay

Уточнюється, що правоохоронці встановили особу загиблого аеронавта. Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Пустомитівського району.

"Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня в Києві сталася жахлива НП – двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і дивом залишилися живі, отримавши серйозні травми.

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