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/Розслідування

Випав з повітряної кулі: під Львовом сталася страшна трагедія

4.7тЧитати матеріал російською

Чоловік випав із кошика повітряної кулі та помер біля села Репехів у Львівській області.

За даними прес-служби обласного управління Національної поліції, смертельна НП сталася ввечері, 1 червня.

"1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", – йдеться в повідомленні.

Повітряні кулі (ілюстрація)

Повітряні кулі (ілюстрація)

pixabay

Уточнюється, що правоохоронці встановили особу загиблого аеронавта. Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Пустомитівського району.

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"Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня в Києві сталася жахлива НП – двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і дивом залишилися живі, отримавши серйозні травми.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
поліціясмерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Туда ему и дорога,во первых обычный честный человек не может себе позволить иметь свой собственный шар а значит он не честно нажил капиталы и не удивлюсь если контрабандой по скольку он с западной!!!ну и как по мне лично мне ни одного западенца не жалко,они не этнические украинцы плюс ворюги и контрабандисты!!!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Не Львов, а Лёмберг. Польский город. Учись, обоз, правильно писать.
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