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21 грудня • оновлено в 07:43
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Випалили очі: "Л/ДНР" пішли на дику підлість проти ЗСУ

1.1т
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Один український воїн був поранений в результаті бойових дій на Донбасі 20 грудня. Ще один боєць при спостереженні в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока через застосування противником лазерної зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил в Facebook. Всього 20 грудня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

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Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Випалили очі: "Л/ДНР" пішли на дику підлість проти ЗСУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

  • двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • біля Славного – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Кам'янки – з гранатометів різних систем;

  • поблизу шахти Дутовка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан допустив, що рішення про встановлення "державних кордонів" "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей можуть свідчити про підготовку розширенні агресії Росії щодо України.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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