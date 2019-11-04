Випала з вікна багатоповерхівки: в Черкасах загинула бабуся

Середодня 4 листопада в Черкасах, по вулиці Героїв Майдану (колишня Гайдара), що в Південно-Західному районі, з вікна багатоповерхівки випала літня жінка. Потерпіла розбилась на смерть.
Бабуся впала з балкону дев’ятого поверху на козирок під’їзду. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці трагедії.
Літня жінка випала з вікна
balakovo24.ru
Виклик в диспетчерську черкаської екстренки надійшов о 14:58. Однак по приїзду медики лише констатували смерть. За попередніми даними, жінці було 74 роки. Аби зняти тіло загиблої з даху, залучили рятувальників міськрайонного відділу ДСНС.
Наразі причини падіння невідомі. На місці події працюють слідчі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада у Черкасах сталась страшна аварія, внаслідок якої загинула 35-річна жінка.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!