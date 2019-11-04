Випала з вікна багатоповерхівки: в Черкасах загинула бабуся

Середодня 4 листопада в Черкасах, по вулиці Героїв Майдану (колишня Гайдара), що в Південно-Західному районі, з вікна багатоповерхівки випала літня жінка. Потерпіла розбилась на смерть.

Бабуся впала з балкону дев’ятого поверху на козирок під’їзду. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці трагедії.

Літня жінка випала з вікна balakovo24.ru

Виклик в диспетчерську черкаської екстренки надійшов о 14:58. Однак по приїзду медики лише констатували смерть. За попередніми даними, жінці було 74 роки. Аби зняти тіло загиблої з даху, залучили рятувальників міськрайонного відділу ДСНС.

Наразі причини падіння невідомі. На місці події працюють слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада у Черкасах сталась страшна аварія, внаслідок якої загинула 35-річна жінка.

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