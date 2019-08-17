Випадково запустили ракету: в Криму покарали окупантів Путіна

Гарнізонний військовий суд окупантів засудив двох військовослужбовців РФ за несанкціонований запуск авіаційної керованої ракети Х-29ТД у Криму.

При цьому основний удар у результаті випадкового запуску міг припасти на курортне місто Саки. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в особистому Telegram-каналі, посилаючись на повідомлення російських ЗМІ.

"Окупанти "розважаються" в Криму як можуть. Уявляю, скільки б було жертв, якби ракета вибухнула", – обурився український військовий.

Ілюстрація. Ракета Х-29ТД Профіль

Відомо, що пуск здійснили в ангарі, що призвело до руйнування двох ракет, устаткування і пошкодження ангара. Збиток від НП у Росії оцінили в 46 мільйонів рублів.

"Суд призначив Олексію Чебанову покарання у вигляді обмеження у військовій службі на один рік і три місяці з утриманням 15% із його грошового забезпечення в доход держави, а Миколі Звєрєву – рік обмеження з виплатою 10% на користь держави", – пише "РИА Новости".

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Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Нагадаємо, НП сталася ще 1 жовтня 2017 року, але відомо про це стало тільки зараз. Бойова частина ракети з 100 кілограмами вибухової речовини не спрацювала, що запобігло масштабним руйнуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон припустив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, ґрунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США. Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Северодвінську.

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