"Випадковість чи теракт?" Військовий США зробив несподівану заяву про збитий Boeing в Ірані

Влада Ірану могла збити ракетою український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ не помилково, а навмисно.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах. За його словами, розслідування катастрофи не має зупинятися, незважаючи на визнання Тегераном своєї провини.
"Зараз багато людей можуть сказати – іранці визнали, що це вони збили ракетою, що це їхня помилка, що вони забезпечать компенсацію, тому розслідування не потрібне, навіщо витрачати гроші і час? Але я вважаю, що розслідування необхідне, бо ми не знаємо – чи це була випадковість, чи терористичний акт? Хтось у команді міг сидіти і сказати – так, збивайте цей літак", – заявив Табах.
На запитання, чому мішенню ймовірного теракту було обрано саме український літак, американський військовий відповів: "Я багато разів говорив – щойно ви покажете, що у вас розквітає демократія, встановлюється економіка, зменшується корупція – у вас будуть терористичні акти. Як в Ізраїлі, як в Америці, як у будь-якій іншій країні, що прямує до процвітання. Тому це, у моєму розумінні, міг бути теракт проти України".
Він додав, що "тероризм має різні обличчя", а терористичні акти часто здійснюються при посередництві третьою країною.
"Має бути розслідування. Там може бути будь-який слід, зокрема і російський. Там можна простежити або логічно продумати, чому їм це було вигідно, чому Іран це зміг зробити. Може, Україні не треба мати справу і літати до таких країн, як Іран, як Сирія, які ми називаємо "проксі Росії" або "щупальця диявола". А Іран дуже здібний, вони можуть просто викладати тероризм у терористичних університетах", – заявив Табах.
Цензор.НЕТ
Зазначимо, на Близькому Сході ЗМІ обговорюють версію, що ракетний удар по українському літаку був покликаний знищити певних ворогів іранського режиму, що начебто перебували на борту "Боїнга".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Глава МЗС Ірану Джавад Заріф повідомив, що український лайнер у Тегерані був збитий ракетою через "людську помилку".
Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
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